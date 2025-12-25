Haberler

Bursa'da ev yangını: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle akvaryumdaki balıklar kurtarıldı

Bursa'da ev yangını: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle akvaryumdaki balıklar kurtarıldı
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartman dairesinde akvaryumdan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, yangın esnasında akvaryumdaki balıkları da kurtardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evde akvaryumdan kaynaklı çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Akvaryumdaki balıklar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Olay Şükrüçavuş Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Mudanya İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ev sahibinin olay sırasında evde bulunmaması nedeniyle, itfaiye ekipleri kapıyı balyozla kırarak daireye girdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan ilk incelemede yangının akvaryumun elektrik düzeninden kaynaklandığı belirlendi.

Yangın sırasında akvaryum içerisinde bulunan balıklar, itfaiye ekipleri tarafından akvaryumdan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

