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Mudanya'da 3 Araçlı Kaza: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Mudanya'da 3 Araçlı Kaza: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı araçtan kurtarıldı.

Kaza, Mudanya ilçesinde aday sürücülerin eğitim gördüğü alanda meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka bir araç, sağ şeritte park etmeye çalışan bir sürücü kursuna ait otomobile yandan çarptı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşıdan gelen peugeot marka başka bir hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün otomobili, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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