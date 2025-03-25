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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Mağara Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'ya ait bir mağaranın ele geçirildiğini ve içinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğunu açıkladı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK'ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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