MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Mağara Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'ya ait bir mağaranın ele geçirildiğini ve içinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğunu açıkladı.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK'ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa