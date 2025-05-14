MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi...
MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur.
MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa