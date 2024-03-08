MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 teröristi etkisiz hale getirdiği, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 haini etkisiz hale getirdi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Bakanlık açıklamasında "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/ Ypg'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denilirken "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadesine yer verildi.