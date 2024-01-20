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Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." mesajını vurguladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek."

Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Gara Irak PKK Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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