Motosikletten Koltuk Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletiyle koltuk taşıyan sürücüye ceza yazılarken aracı trafikten men edildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, sosyal medyada motosikletle çekyat taşıma görüntüleri üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki sürücünün H.K. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan plakasız motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken sürücü H.K.'ya plakasız araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve uygun yük taşımamaktan toplam 56 bin TL idari para cezası uygulandı. - TOKAT