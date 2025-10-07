Motosikletten Koltuk Taşıyan Sürücüye Ceza Kesildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletiyle koltuk taşıyan sürücü H.K.'ya plakasız motosiklet kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 56 bin TL ceza uygulandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletiyle koltuk taşıyan sürücüye ceza yazılarken aracı trafikten men edildi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, sosyal medyada motosikletle çekyat taşıma görüntüleri üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki sürücünün H.K. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan plakasız motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken sürücü H.K.'ya plakasız araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve uygun yük taşımamaktan toplam 56 bin TL idari para cezası uygulandı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa