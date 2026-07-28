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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Düşerek Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Düşerek Yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan motosikletten düşen kadın sürücü, hafif yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çevreyolunun, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesinden geçen bölümünün yan yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, E.B. isimli kadın sürücünün kullanadığı 26 AHT 330 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepler kontrolden çıktı. Dengesini kaybeden sürücü motosikletten düştü. Tek taraflı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ilk müdahelesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanei'ne kaldırıldı. Polis Konuyla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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