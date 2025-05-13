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Motosiklette Tehlikeli 4 Kişilik Yolculuk Kamerada

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Karabük'te bir motosiklet sürücüsünün üç çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yalnızca sürücü ve bir çocuk kask takarken, diğerleri tehlikeye atıldı. Emniyet, sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.

Motosiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

KARABÜK - Karabük'te bir motosiklet sürücüsünün üç çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün 3 çocukla birlikte yaptığı yolculuğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendisinin ve çocukların hayatını tehlikeye atan motosiklettekilerin tehlikeli yolculukları aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sadece sürücü ile bir çocukta kask bulunduğu yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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