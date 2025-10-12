Haberler

Motosiklette Polis Sireni Takılı Sürücüye Cezai İşlem

Motosiklette Polis Sireni Takılı Sürücüye Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde trafik ekipleri, motosikletine mevzuata aykırı olarak polis sireni takan sürücüyü yakalayarak 138 bin TL para cezası ve 30 gün süreyle sürücü belgesine el koydu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde trafik ekiplerinin uygulamasında, motosikletine polis sireni takan bir sürücü yakalandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, S.C. idaresindeki motosiklette kumandalı polis sireni bulundu. Mevzuata aykırı şekilde sesli ve ışıklı uyarı tertibatı takan sürücüye, 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet de aynı süreyle trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı

Kaza sonrası gelen görüntüler korkunç! Feci kazada bilanço ağır
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.