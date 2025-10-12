Motosiklette Polis Sireni Takılı Sürücüye Cezai İşlem

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde trafik ekiplerinin uygulamasında, motosikletine polis sireni takan bir sürücü yakalandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, S.C. idaresindeki motosiklette kumandalı polis sireni bulundu. Mevzuata aykırı şekilde sesli ve ışıklı uyarı tertibatı takan sürücüye, 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet de aynı süreyle trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ