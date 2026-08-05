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Adana'da Motosikletli Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Motosikletli Saldırı: 1 Yaralı
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Adana’da motosikletli şüpheliler seyir halindeki araca yaptığı silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Adana'da motosikletli şüpheliler seyir halindeki araca yaptığı silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheliler, seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şüpheliler tabanca ile defalarca ateş açıp kayıplara karıştı. Araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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