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Motosikletli Polis Timleri Aydın'da 8 Bin 436 Olay Müdahale Etti

Motosikletli Polis Timleri Aydın'da 8 Bin 436 Olay Müdahale Etti
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 11 ayda toplam 8 bin 436 olaya müdahale ederek 367 aranan şahsı yakaladı. Uygulamalar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Yunus ekipleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri, Aydın genelinde 11 ayda 8 bin 436 olaya müdahale ederken, 367 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yunus ekiplerince 1 Ocak - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il genelinde meydana gelen 8 bin 436 olaya müdahale edildi, 122 bin 981 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 367 kişi de yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 231 şahıs üzerinde narkotik madde ile 18 şahıs da asayiş suçlarından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda 76 adet tabanca, 30 adet tüfek, 36 adet çalıntı otomobil, motosiklet, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje, 387 gram uyuşturucu madde, 4 bin 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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