Motosikletli Muhtar Kazada Ağır Yaralandı

Motosikletli Muhtar Kazada Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Motosikletli Muhtar Kazada Ağır Yaralandı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle bir kazaya karışan muhtar, 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor. 3 kez beyin ameliyatı geçiren muhtarın durumu ciddiyetini koruyor.

Motosikletli muhtarın karıştığı kaza kamerada

5 gündür yaşam mücadelesi veren muhtar 3 kez beyin ameliyatı geçirdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle kazaya karışan ve 3 kez beyin ameliyatı geçiren muhtarın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza 15 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetinyönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklete, kavşaktan Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek sürüklenirken başını kaldırıma çarpan Muhtar ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Muhtar yoğun bakıma alındı.

Ameliyat oldu

Beyin kanaması bulunan muhtar 3 kez operasyon geçirdi. Muhtarın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.