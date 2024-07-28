Motosikletli kadını araçla ezmeye çalıştı! Ezilmekten son anda kurtuldu

İstanbul'da E-5 Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli kadını ezmeye çalıştı. Motosikletli, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu. O anlarda kameralar kayıttaydı.

ARACINI HIZLA KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, geçtiğimiz cumartesi 23.40 sıralarında Çağlayan-Haliç istikametinde E-5 karayolunda meydana geldi. 34 FIY 120 plakalı aracın sürücüsü, motosikletlilerle tartışma yaşadı. Sürücü, aracını motosikletinden inen kadının üzerine sürdü. Kadın, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu.

Kadına çarpamayan araç, motoru ezmeye çalışarak uzaklaştı. Otomobilin önünde bulunan bir başka kişi de kaçmaya çalışan araçtan son anda kaçtı.