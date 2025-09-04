Motosikletli Gençler Domuz Sürüsünü Kovaladı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, motosikletli iki genç bir tarlaya giren domuz sürüsünü kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin domuzları kovalamaları dikkat çekti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde motosikletli iki genç tarlaya giren domuz sürüsünü kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elmadağ'da bir tarlaya domuz sürüsü girdi. Domuz sürüsünü fark eden iki genç motosiklete binerek domuzları kovalamaya başladı. Domuzlar motosikletli gençlerden kaçarken, gençler o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa