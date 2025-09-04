Haberler

Motosikletli Gençler Domuz Sürüsünü Kovaladı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, motosikletli iki genç bir tarlaya giren domuz sürüsünü kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerin domuzları kovalamaları dikkat çekti.

Elmadağ'da bir tarlaya domuz sürüsü girdi. Domuz sürüsünü fark eden iki genç motosiklete binerek domuzları kovalamaya başladı. Domuzlar motosikletli gençlerden kaçarken, gençler o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
