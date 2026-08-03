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Manisa'da motosikletli saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Manisa'da motosikletli saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan motosikletli saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı motosikletleriyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından takip edildi. İddiaya göre saldırgan, baba ve oğula tabancayla art arda ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Hastanede yaşam savaşını kaybettiler

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaparak delil topladı ve çok sayıda boş kovan üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, baba ve oğlun ölümüne neden olan motosikletli saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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