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İnegöl'de Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

İnegöl'de Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir şahıs, husumetlisini tüfekle yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir şahıs, husumetlisini tüfekle yaraladı. Saldırının ardından motosikletiyle kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle sokağa gelen şüpheli, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Eren K.'ye (19) tüfekle ateş etti. Bacağından yaralanan Eren K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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