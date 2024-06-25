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Motosikletinin üzerine yüzüstü yattı, faciaya davetiye çıkardı

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Bolu'da D-100 Karayolu'nda plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, D-100 Karayolu Dağkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden otomobilin içerisindeki yolcular, aynı istikamette giden motosikletli gencin tehlikeli hareketlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları kayda aldı. Plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak seyir halinde olan genç adeta kazaya davetiye çıkardı.

Motosikletinin üzerine yüzüstü yattı, faciaya davetiye çıkardı

BOLU - Bolu'da D-100 Karayolu'nda plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, D-100 Karayolu Dağkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden otomobilin içerisindeki yolcular, aynı istikamette giden motosikletli gencin tehlikeli hareketlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları kayda aldı. Plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak seyir halinde olan genç adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Cep Telefonu Ankara Bolu Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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