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Karaman'da Motosiklet Kazasında Ölen 18 Yaşındaki Kemal Talha Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman'da Motosiklet Kazasında Ölen 18 Yaşındaki Kemal Talha Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karaman'da motosikletin otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Kemal Talha Bozkurt, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Z.E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karaman'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Kemal Talha Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden gençten geriye motosiklet kullandığı anlara ait videolar kaldı.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Talha Bozkurt için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Bozkurt'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kemal Talha Bozkurt, şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Diğer yandan hayatını kaybeden Kemal Talha Bozkurt'tan geriye ise sosyal medyada hesabında motosiklet kullandığı anlara ait videolar kaldı.

"Kaza dün akşam meydana geldi"

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Bozkurt ile arkasında bulunan Z.E.K. (16) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal Talha Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Z.E.K.'nin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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