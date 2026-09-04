Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İcikli köyü yolunda seyir halinde olan Alperen Akkuzu idaresindeki 03 AHK 881 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akkuzu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkuzu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı