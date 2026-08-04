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Samsun'da Motokurye 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı: Baba ve Anne Sinir Krizi Geçirdi

Samsun'da Motokurye 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı: Baba ve Anne Sinir Krizi Geçirdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, babaannesi ve ablasıyla kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki bir çocuk aniden yola çıkınca motokuryenin motosikleti çarptı. Yaralanan çocuk ve fenalaşan babaanne hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen anne ve baba sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da motokuryenin kullandığı motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi.

Kaza, İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve 8 yaşındaki ablasıyla birlikte kaldırımda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuk aniden yola çıktı. Bu sırada caddeden geçen 55 AKT 814 plakalı motokurye çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazanın ardından fenalaşan babaanneye de sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çocuk ve babaanne, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba da çocuklarını ambulansa alınırken görünce sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı çocuğun 8 yaşındaki ablası ise olayın ardından büyük korku yaşadı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan cadde, polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme ve işlemlerini tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan motokurye ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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