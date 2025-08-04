Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti

Trafikte kaydedilen skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Son adres başkent Ankara oldu.

MOTOSİKLETTE İÇ ÇAMAŞIRIYLA SEYAHAT

Ankara'da bir kadın, seyir halindeki motosikletin arkasında sadece iç çamaşırıyla seyahat etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.