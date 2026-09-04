Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Korku Dolu Yolculuk
Bursa-Ankara Yolu caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak tehlikeli bir şekilde seyretti. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Plakası ve kimliği belirlenemeyen sürücünün tehlikeli hareketi tepki çekti.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak seyretti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Olay, Bursa-Ankara Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak tehlikeli şekilde seyretmeye başladı. Bu durumu gören sürücüler, o anları kayda aldı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı