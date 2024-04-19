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Motosikleti yatarak kullandı, canını hiçe saydı

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Bursa'da bir genç trafiğe çıktığı motosikletini yatarak kullandı. Canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı. Bursa'da akıllara durgunluk veren olay Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Anayola çıkan sürücü seyir halindeki iki tekerlekli aracı yatarak sürmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü hem kendi, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağza getiren görüntü vatandaşların kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Motosikleti yatarak kullandı, canını hiçe saydı

BURSA - Bursa'da bir genç trafiğe çıktığı motosikletini yatarak kullandı. Canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Anayola çıkan sürücü seyir halindeki iki tekerlekli aracı yatarak sürmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü hem kendi, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağza getiren görüntü vatandaşların kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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