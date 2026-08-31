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Hatay'da 14 Yaşındaki Hırsız Motosikleti Pusuya Yatarak Çaldı

Hatay'da 14 Yaşındaki Hırsız Motosikleti Pusuya Yatarak Çaldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih Ersöz'e ait motosikleti çalan 14 yaşındaki İ.K., güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası polis ekiplerince yakalandı. Motosikletin şasi ve motor numaralarının silindiği tespit edilerek yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hatay'da park halindeki motosikleti pusuya yatarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan 14 yaşındaki çocuk hırsız polis ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletin şasi numarasının silindiğinin fark edilmesi üzerine araç otoparka çekildi.

Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih Ersöz'e ait motosiklet 2 çocuk tarafından çalınmıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, motosikleti çalan çocuğun profesyenelliği pes dedirtmişti. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tahkikat kapsamında; motosiklet hırsızlığını 2012 doğumlu İ.K. isimli çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi ve çocuk aynı gün yakalandı. Ele geçirilen motosiklet üzerinde yapılan incelemede şasi ve motor numaralarının da silindiğinin fark edilmesi üzerine motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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