Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat Erkmen'e, Ebubekir Özdemir idaresindeki 27 BED 942 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ebubekir Özdemir ile Murat Erkmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı