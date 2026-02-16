Haberler

Arnavutköy-Sultangazi yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu

Arnavutköy-Sultangazi yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy-Sultangazi yolunda, motosiklet sürücüsünün yan oturarak ve ayaklarını sarkıtarak yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürücünün bu davranışı, hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün, motosiklete yan oturarak ayaklarını sarkıttığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yan oturarak ayaklarını aşağı sarkıttı. Sürücünün motosikleti adeta kendi haline bırakarak ilerlediği görülürken, şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, yolda başka bir araçta ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yan oturduğu, ayaklarını sarkıttığı ve kontrolü zayıf şekilde ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!