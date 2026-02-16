Arnavutköy-Sultangazi yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu
Arnavutköy-Sultangazi yolunda, motosiklet sürücüsünün yan oturarak ve ayaklarını sarkıtarak yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürücünün bu davranışı, hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.
Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yan oturarak ayaklarını aşağı sarkıttı. Sürücünün motosikleti adeta kendi haline bırakarak ilerlediği görülürken, şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, yolda başka bir araçta ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yan oturduğu, ayaklarını sarkıttığı ve kontrolü zayıf şekilde ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL