Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Çarpmamak İçin Fren Yaptı, Devrildi

Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Çarpmamak İçin Fren Yaptı, Devrildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü devrildi ancak başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralarla atlattı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı. Sürücü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde, Manavgat Anaokulu önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Manavgat Anaokulu yönüne seyir halinde olan Mehmet Mahsun Asan yönetimindeki 07 BIB 934 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen ve Erbün Y'nin kullandığı 07 CEG 13 plakalı kamyonetin önüne çıkması üzerine frene bastı. Çarpışmayı önlemek isteyen sürücü motosikleti devirdi.

Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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