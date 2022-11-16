Motosiklet sürücüsü bozuk yolun kurbanı oldu

Bilecik'te, yolun bozukluğundan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde seyir halindeki 11 ABD 985 plakalı motosiklet sürücüsü Görkem Ö. (17) yola döşenen parke taşlarının bozulmasından dolayı aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan vatandaşlar bu yolda sürekli kaza olduğunu belediye yetkilerin bu konuya bir çözüm bulmalarını istedi. - BİLECİK