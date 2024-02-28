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Motosiklet Sürücüsü Ambulansın Hasta Taşıdığını İddia Etti ve Tartışma Çıktı

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İstanbul Bahçelievler'de bir motosiklet sürücüsü, ambulansın hasta taşımadığını ve boş yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartıştı. Hastane önünde ambulans şoförü içerideki hastayı gösterince motosiklet sürücüsü, 'Aciliyeti var mı?' diye sordu.

BAHÇELİEVLER'de bir motosiklet sürücüsü ambulans içinde hasta olmadığını ve boş yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartıştı. Hastane önünde ambulans şoförü içerideki hastayı gösterince motosiklet sürücüsü, "Aciliyeti var mı?" diye sordu. O anlar ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de özel bir hastanenin önünde yaşandı. İddiaya göre, ambulans şoförü hastane önüne ambulansı park ettiği sırada, motosiklet sürücüsü ambulansın hasta taşımadığını iddia ederek küfür etmeye başladı. Sirenlerin boş yere açıldığını söyleyen motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı. Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye cevap verdi. O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTAYI GÖRDÜ 'ACİLİYETİ VAR MI?' DİYE SORDU

Ambulans içindeki sağlık görevlisine "Aciliyeti var mı?" diye soran motsiklet sürücüsü, kendisini cep telefonula kaydeden ambulans şoförüne de, "Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?" şeklinde ifadeler kullanarak, küfürler savurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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