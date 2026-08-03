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Keşan'da motosiklet güvenliği kampanyası

Keşan'da motosiklet güvenliği kampanyası
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Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı’nda motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen kampanyada sürücülere uyarılarda bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen kampanyada sürücülere uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, motosikletli kuryeler başta olmak üzere tüm araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Sürücülere dağıtılan broşürlerde, "Paket Değil Can Taşıyorsun" ve "Güvenli Sürüş Rehberi" başlıklarıyla dikkat çeken uyarılara yer verildi. Ekipler, motosiklet sürücülerine kask takmaları, takip mesafesini korumaları, görünür olmaları, kör noktalardan uzak durmaları, yağmurda yavaşlamaları ve trafikte makas atmamaları konularında tavsiyelerde bulundu. "Her teslimat bir cana ulaşırken, kendi canını riske atma" mesajı verilen uygulamada, hız ve zaman baskısının güvenliğin önüne geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, tüm araç sürücüleri de hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması, sinyal verilmeden ani manevra yapılmaması, yaya ve bisikletlilere öncelik tanınması, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenilmemesi, yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemesi konularında bilgilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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