Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kavak merkez istikametinden gelen E.G. yönetimindeki 55 ARC 911 plakalı motosiklet, kavşakta 55 UC 626 plakalı otomobile arka kapı kısmından çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı