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Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolunda meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 26 yaşındaki Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'nın öldüğünü belirledi; cenaze morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Kaya'nın (26) kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle tek taraflı kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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