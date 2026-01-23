Haberler

Eski milli sporcu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halinde bulunan bir tıra çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eski milli badmintoncu olduğu öğrenilen Turan, 1,5 yıl önce aktif sporu bırakmıştı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Turan (25) idaresindeki 55 APM 564 plakalı motosiklet, park halinde bulunan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 çekici ve buna bağlı 99-ZC-168 dorse plakalı tırın dorsesinin sol arka kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Park halindeki çekicinin sürücüsü Nadir Salmanov ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hayatını kaybeden Umut Can Turan'ın eski milli badmintoncu olduğu, yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı ve motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
