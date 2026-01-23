Eski milli sporcu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu olduğu öğrenildi.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Turan (25) idaresindeki 55 APM 564 plakalı motosiklet, park halinde bulunan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 çekici ve buna bağlı 99-ZC-168 dorse plakalı tırın dorsesinin sol arka kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Park halindeki çekicinin sürücüsü Nadir Salmanov ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hayatını kaybeden Umut Can Turan'ın eski milli badmintoncu olduğu, yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı ve motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. - SAMSUN