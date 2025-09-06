Haberler

Motosiklet Kazasında 47 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında 47 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bozdoğan-Nazilli Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 47 yaşındaki Serkan Orhan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaza, Bozdoğan ilçesi Nazilli Karayolu Zeytin Restoran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü Serkan Orhan (47) kaza geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza ağır yaralanan Orhan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın kesin sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
