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Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıHaberler.com .:

Biraz fazla ünleneceğim takipçi yapacağım derken Tahtalı köyü boyladı işte orada bol bol film çekersin

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bir trafik canavarından kurtulduk. Ben kasten beni sıkıştıran motor sürücünü duvara yapıştırdım.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Mototrsiklet baş belası bir alettir yoğun şehir trafiğinde kullanılan hız motorsikletleri tamamen sakıncalıdır zaten dünyada da motorsikleti bir kültür yaşam tarzı olarak benimsemiş kişiler asla bu zıpçıktı motorlara binmezler bunlar özel alanlarda pist tarzı yerlerde kullanılmalıdır hem ses kirliliği yapıyorlar hem de kendilerini ve bir başkasını riske atıyorlar

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Haber YorumlarıÖmer Faruk Kaçmaz:

Motorsiklet değil sosyal medya aşkı öldürdü

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Motor felakettir..

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

su testisi suya gidememiş

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Haber Yorumlarıemniyetlihayatdernegi emniyetlihayatdernegi:

Motosiklet felaket değildir motosiklet diğer araçlar gibi bir kültürdür kurallar bizi şövalye gibi kuşatır zırhlı hale getirir kurallar çok önemli çocuk yaşta trafik kurallarına eğitimlerine çocukları eğitmek lazım bu genç kardeşimizin arkasından konuşmak ne insani nede dinende uygun değil rahmet dilemek lazım Allah rahmet eylesin aziz hatırası her zaman bizimle baki olacak Allah sizleri de ülkemizi korusun

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Haber YorumlarıCevap :

Bir apaçinin ölümü desek daha doğru bizde motosiklet kullanıyoruz ama insan gibi sürüyoruz.

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Haber Yorumlarıegitimci dede:

41 yıldır motorcuyum siz siz olun gece motora binmeyin bilginize

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Haber YorumlarıHeisenberg:

motosiklet kullanıp başka şekilde ölen birini görmedim

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