Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 14 Nolu Sağlık Ocağı civarında Ahmet A. idaresindeki 02 AFE 315 plakalı motosiklet, Tuba K. idaresindeki 34 CRV 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Osman Arda K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı