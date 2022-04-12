Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde menfeze çarpan otomobilin ön kısmı paramparça oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde menfeze çarpan otomobilin ön kısmı paramparça oldu. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Keşan karayolu Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan Çanakkale istikametine seyir eden 34 CMD 261 plakalı otomobilin sürücüsü Hakkı K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki menfeze çarpan otomobilin önü hurdaya dönerek, yerinden çıkan motoru ileriye fırladı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Haber verilmesi üzerinde kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Hakkı K., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Tekirdağ, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title