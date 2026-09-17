Motoru arızalanıp sürüklenen teknedeki İsrail uyruklu 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Antalya'nın Demre ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı teknedeki İsrail uyruklu 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 15 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na gelen ihbarda Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği bildirildi. İçinde 2 İsrail uyruklu şahıs bulunan İngiltere bayraklı 'DANIPUS' isimli yelkenli teknenin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan bölgeye ulaşan ekipler tarafından yelkenli tekne halat yardımıyla Demre Setur Marina'ya emniyetli bir şekilde çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı