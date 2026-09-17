Haberler

Motoru arızalanıp sürüklenen teknedeki İsrail uyruklu 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Motoru arızalanıp sürüklenen teknedeki İsrail uyruklu 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Demre ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı teknedeki İsrail uyruklu 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı teknedeki İsrail uyruklu 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 15 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na gelen ihbarda Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği bildirildi. İçinde 2 İsrail uyruklu şahıs bulunan İngiltere bayraklı 'DANIPUS' isimli yelkenli teknenin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan bölgeye ulaşan ekipler tarafından yelkenli tekne halat yardımıyla Demre Setur Marina'ya emniyetli bir şekilde çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu

Esad rejiminden sakladığı hazineye 15 yıl sonra kavuştu
İki takımda da oynayan Pascal Nouma, Beşiktaş-Marsilya maçının kazananını tahmin etti

Ülkesini değil Beşiktaş'ı seçti
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası