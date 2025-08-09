Motorlu Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motorlu bisikletin kaldırıma çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Funda K'nin kullandığı 07 BJJ 390 plakalı motorlu bisikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda sürüklenerek trafik levhasına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Funda K, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa