Motor Yağı Hırsızları Polisten Kaçamadı: 3 Tutuklama
Malatya'da, 325 adet motor yağı çalan üç hırsızlık zanlısı, 62 saat süren kamera incelemeleri sonrasında yakalanarak tutuklandı.
Motor yağı hırsızları polisten kaçamadı: 3 tutuklama
MALATYA - Malatya'da, 325 adet motor yağı çalan üç hırsızlık zanlısı, 62 saat süren kamera incelemeleri sonrasında yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da, 11 Kasım Cuma günü Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, N.A.'ya it işyerine giren 3 hırsızlık zanlısı 325 adet farklı markalarda motor yağını çalarak gözden kayboldu. Durumun fark edilmesinin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, kimlikleri belirlenen M.Y., S.Y. ve A.Ö. izlenen 62 saatlik kamera görüntülerinin ardından yakalandı.
Zanlılara ait işyerinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 325 adet farklı markalardaki motor yağı 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.