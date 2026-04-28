Motor arızasıyla sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-87) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Kuşadası Marina'ya intikal ettirildi. - AYDIN

