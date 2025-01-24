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Motokuryelerin Eşyalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Motokuryelerin Eşyalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motokuryelerin çanta, kask ve yelek gibi eşyalarını çalan 2 hırsız, Manavgat'ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde motokuryelerin eşyalarını çalan 2 hırsızlık şüphelisi kuryeler Manavgat'da yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde 5 farklı mahallede hırsızlık yapan S.D. (20) ve C.H.B. (19) isimli şüphelilerin, motokuryelerin çanta, kask ve yelek gibi eşyalarını çaldığı öğrenildi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, hırsızları Manavgat ilçesinde yakalamayı başardı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Manavgat'tan sorgusu yapılmak üzere Alanya'ya getirildi. Şüpheli hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli S.D. (20) ve C.H.B. (19) Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine götürüldü.

Ayrıca hırsızlık yapan şüpheli şahısların da motokurye oldukları öğrenildi. Hırsızların motosikletten çaldığı eşyalar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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