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MOSSAD'ın Patlayıcı Yerleştirdiği Çağrı Cihazları Lübnan'da Can Aldı

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İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı yerleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 750 kişi yaralandı. Suriye'de de 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Eğitim Bakanı okulları tatil etti.

İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının pillerine önceden patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Suriye'nin başkenti Şam ve kırsalında da 14 kişinin yaralandığı öne sürdü.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölümüne, 2 bin 750 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının yankıları sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Suriye'nin başkenti Şam ve kırsalında da 14 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakın bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, Suriye'de çağrı cihazlarının patlaması sonucu bazı Hizbullah üyelerinin yaralandığını belirtti.

"MOSSAD, patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdi"

Sky News Arabia'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan'daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Hizbullah'ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise patlama öncesinde bazı Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ısındığını fark edip cihazları attığını aktardı.

Lübnan'da okullar yarın tatil edildi

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, yarın (çarşamba günü) ülke genelindeki tüm devlet okulları, özel okullar ve üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Halabi, kararın ülke genelinde gerçekleştirilen saldırıya karşı alındığını belirtti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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