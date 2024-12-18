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Moskova'da Üst Düzey Askeri Yetkilinin Suikasti: Fail Gözaltında

Moskova'da Üst Düzey Askeri Yetkilinin Suikasti: Fail Gözaltında
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Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının suikasta uğramasının ardından 29 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşı gözaltına alındı. Şüphelinin Ukrayna'nın gizli servisi tarafından yönlendirildiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın faili gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, suikastı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 29 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Fail, ifadesinde Ukrayna gizli servisini talimatı üzerine Moskova'ya geldiğini ve el yapımı bir patlayıcı aldığını söyledi. Patlayıcıyı Korgeneral Kirillov'un yaşadığı binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirdiğini belirten şüpheli, korgenerali izlemek için bir araç kiraladığını ve araca kamera yerleştirdiğini ifade etti. Şüphelinin, kameranın görüntülerini Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki azmettiricileriyle paylaştığı, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktığı sırada bombanın uzaktan patlatıldığı aktarıldı. Şüpheliye suikast karşılığında 100 bin dolar para ve Avrupa ülkelerinden birinde ikamet sözü verildiği kaydedildi. Saldırıyı organize eden diğer kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Ukrayna saldırıyı üstlenmişti

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu belirterek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kimyasal silahla suçlanmıştı

Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından 16 Aralık'ta Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı. Suçlamadan bir gün sonra öldürülen Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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