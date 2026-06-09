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Rusya'da bombalı saldırı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da patlayıcı yerleştirilen aracın infilak ettirilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balashikha kentinde bir araca 05.30'da bombalı saldırı gerçekleştirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Koldunovo Caddesi üzerinde bir apartmanın yakınında seyir halindeki aracı yerleştirilen patlayıcnın infilak ettirildiği belirtildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'daki suikastlar

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Moskova'da çok sayıda suikast gerçekleştirilmişti. Aralık 2025'te Korgeneral Fanil Sarvarov, Moskova'nın güneyinde aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetten Ukrayna istihbarat servisleri sorumlu tutulmuştu. Bir yıl önce ise Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov, Moskova'nın güneydoğusundaki bir apartmanın önünde elektrikli scooter'a yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastı Ukrayna Güvenlik Servisi üstlenmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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