Moldovyalı Turist, Kaybolan Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti

Moldovyalı Turist, Kaybolan Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde Moldovyalı turist Vlad Istrati, Boğazkent turizm merkezinde bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı. Telefonda bulunan sosyal medya hesaplarından iletişime geçerek, telefonun sahibi Ümmü Karaca'ya yardım etti. Karaca, turist sayesinde telefonunu geri aldı ve teşekkür etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Moldovya uyruklu turist tatil için geldiği Boğazkent turizm merkezinde bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Geçmiş yıllarda kendi cep telefonunu kaybettiğini anlatan Vlad Istrati, " Zamanında ben de cep telefonumu kaybetmiştim getiren olmamıştı. Bu yüzden bulduğum telefonu sahibine ulaştırmak istedim" dedi.

Boğazkent turizm merkezinde yaşanan olayda Cep telefonu sahibi Ümmü Karaca, ailesiyle birlikte mola verdiği yerde cep telefonunu unuttu. Cep telefonunu bulan Vlad Istrati telefondaki sosyal medya hesaplarından Ümmü Karaca'nın arkadaşlarına mesaj yazarak telefonun kendisinde olduğunu anlattı otelin ismi ve adresini bıraktı. Ümmü Karaca ise bölgede görev yapan zabıta görevlilerin yardımıyla gittiği adreste cep telefonunu teslim aldı ve teşekkür etti.

Ümmü Karaca, "Telefonumu mola verdiğim yerde bırakmışım. Sağ olsun turist arkadaş beni telefonumdan aradı. Bende geldim ve telefonumu aldım. Çok teşekkür ederim" dedi.

Bulduğu cep telefonu teslim eden Vlad Istrati, "Zamanımda ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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