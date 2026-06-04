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Somali'de güvenlik güçleri ile muhalif milisler arasında çatışma

Somali'de güvenlik güçleri ile muhalif milisler arasında çatışma
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleri ile muhalif milisler arasında çıkan çatışmalarda evler hasar gördü, siviller kaçmak zorunda kaldı. Çatışmalar, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasına karşı protestolar öncesinde yaşandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleri ile muhalif milisler arasında gece saatlerinde başlayan çatışmalar nedeniyle evlerde hasar meydana geldi, bazı siviller kaçmak zorunda kaldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleri ile muhalefeti destekleyen milisler arasında gece saatlerinde çatışma çıktı. Mogadişu'nun Howlwadag ve Abdiasis bölgelerine konuşlandırılan binlerce asker, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in görev süresinin uzatılmasına karşı yapılacak protestolar öncesinde sabah saatlerine kadar milislerle çatıştı. Polis, bazı bölgelerde havan topu saldırıları düzenleyen ağır silahlı milislere karşı "geniş çaplı bir güvenlik operasyonu" yürüttüklerini duyurdu. Çatışmalar sırasında bazı evlerde hasar meydana geldi, siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı.

2009-2012 yılları arasında iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hükümet güçlerinin evini hedef aldığını belirterek hükümeti "anayasayı yasa dışı bir şekilde değiştirilmekle" suçladı. Ahmed, "Hükümet güçleri evimi kuşattı ve saldırdı. Onların saldırgan tavırlarından asla korkmuyorum, karşılık vereceğim" dedi.

Ülkedeki siyasi gerginlik

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, aşiret temelli temsil modelini değiştirerek ülkeyi demokratik seçimlere taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Mahmud, bu kapsamda Mart ayında parlamento tarafından seçimler için çerçeveyi belirleyen yeni bir anayasanın kabul edilmesiyle kendisine cumhurbaşkanlığında fazladan 1 yıl daha süre verildiğini belirtmişti. Muhalefet ve bölge liderleri ise Muhammed'in planına şiddetle karşı çıkmıştı.

Muhammed'in görev süresi 15 Mayıs'ta sona ermiş, ancak anayasada yapılan değişiklikle 1 yıl daha uzatılmıştı. Muhalefet bu durumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek perşembe günü (bugün) için protesto çağrısında bulunmuştu. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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