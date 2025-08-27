MKE Eski Başkan İsmet Sayhan Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından İsmet Sayhan, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından İsmet Sayhan, 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı

Ünlü oyuncu seneler önce maruz kaldığı tacizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.