MKE Eski Başkan İsmet Sayhan Tutuklandı
MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından İsmet Sayhan, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa