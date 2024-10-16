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MİT'ten Suriye'de PKK/YPG'ye Büyük Darbe

MİT'ten Suriye'de PKK/YPG'ye Büyük Darbe
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Tel Rıfat kentinde düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/ Ypg Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'nin Tel Rıfat kentinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları "Mazlum" kod adlı Hüseyin Öztürk ve "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi. Saha ajanları vasıtasıyla terörist Öztürk'ü takibe alan MİT, aldığı anlık istihbaratla Öztürk'ün terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyonla Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

İki terörist Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden isimler arasında yer alıyordu. PKK/YPG'ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemler organize etmesi nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi. Terörist Öztürk, örgüte katılım yaptığı tarihten 2015'e kadar Irak'ın Kandil, Gare, Zap, Metina bölgelerinde, İran'ın Bani, Kelareş, Salmas bölgelerinde ve Türkiye'de Hatay'ın Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. 2015-2017 yılları arasında Ayn El Arab bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2017-2018 yıllarında Suriye'de sözde Kamışlı kuzey cephe sözde sorumlusu olarak Türkiye sınır hattında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yıllarında PKK/YPG'nin sözde askeri disiplin genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Öztürk, son olarak sözde PKK/YPG Tel Rıfat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

"Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate ise, 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladı, 2000 yılında ise kırsal kadrolarına katılım sağladı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye'de Zagros Dağları'nda, Irak'ta Kandil ve Gare bölgelerinde faaliyet gösteren Fate, daha sonra Ayn El Arab bölgesine geçti. Vidan Fate, son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Suriye Dünya YPG PKK

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